 تركيا: رسوم إضافية 40% على جميع واردات السيارات من الصين - بوابة الشروق
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تركيا: رسوم إضافية 40% على جميع واردات السيارات من الصين

د ب أ
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 4:39 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 4:39 م

تعتزم تركيا زيادة الرسوم الجمركية على كل مشتريات السيارات من الصين بواقع 40 %، في محاولة لكبح الواردات وتضييق العجز في الحساب الجاري.

وجاء في قرار رئاسي نشرته الجريدة الرسمية أن الرسوم سوف تفرض بحد أدنى سبعة آلاف دولار. ويدخل القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما.

وكانت أنقرة زادت الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية في 2023 لدعم أول سيارات كهربائية تنتجها تركيا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتخذ الحكومة التركية إجراءات للتصدي للتضخم الذي وصل لنحو 5ر75% في نهاية مايو بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة، وتعزيز موقفها المالي وتضيق عجز الحساب الجاري.

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