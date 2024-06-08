احتجاج أمام السفارة الألمانية في تل أبيب ضد توريد أسلحة لإسرائيل

ذكر تقرير إعلامي إسرائيلي، أنه تم اعتقال خمسة نشطاء ألمان وإسرائيليين خلال احتجاج أمام السفارة الألمانية في تل أبيب ضد توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى محامي النشطاء، أنه تم استجوابهم لعدة ساعات، قبل أن يتم إطلاق سراحهم.

وبحسب البيانات، قامت مجموعة من معارضي الحرب من الألمان والإسرائيليين بتقييد أنفسهم بسلاسل أمس الجمعة أمام مدخل السفارة الألمانية في تل أبيب.

وبحسب تصريحات النشطاء، كان الهدف من الاحتجاج هو دعوة الحكومة الألمانية إلى التوقف عن توريد أسلحة لإسرائيل والعمل على وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت المجموعة: "ترتكب إسرائيل أعمال إبادة جماعية في غزة".

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي احتجاجا صغيرا شارك فيه عدد قليل من الأفراد.

وبحسب الصحيفة، تم اعتقال أربعة نشطاء بتهمة الإخلال بالسلامة العامة والنظام، واعتقال خامس بتهمة مهاجمة شرطي. ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية على الواقعة حتى الآن.

وبحسب التقرير، كانت الشرطة تريد في البداية احتجاز الخمسة حتى يوم الثلاثاء المقبل ثم عرضهم أمام أحد القضاة، إلا أن محاميي المعتقلين قدموا استئنافا أمام المحكمة المختصة في تل أبيب، حيث أمر القاضي بإطلاق سراحهم.