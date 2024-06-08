دخول 19 شاحنة مساعدات لقطاع غزة من كرم ابو سالم برفح

عبرت 19 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، معبر كرم أبو سالم جنوب رفح بشمال سيناء.

وأكد مصدر بشمال سيناء، رفض دخول شاحنة، ورجوع 80 شاحنة من باقى الكشف المنسق للدخول.

وأشار المصدر إلى تواجد 80 شاحنة قيد التجهيز للتحرك، فيما يبلغ عدد الشاحنات قرب معبر رفح فى ساحة الانتظار اللوجستية 400 شاحنة.

وبحسب الإحصاءات التي تم رصدها من خلال الهلال الأحمر المصري ومحافظة شمال سيناء حتى أبريل الماضي، فقد تم إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة حملت أكثر من 141 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، و125 سيارة إسعاف، فيما وصل إلى مصر 706 طائرات حملت نحو 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة المقدمة من أكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و128 سفينة مساعدات من عدة دول وصلت لعدد من الموانئ المصرية، ومن بينها ميناء العريش البحري حملت أكثر من 63 ألف طن من المساعدات، فضلًا عن وصول أكثر من 76 ألف طن من المساعدات برًا.