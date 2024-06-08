 دخول 19 شاحنة مساعدات لقطاع غزة من كرم ابو سالم برفح - بوابة الشروق
السبت 8 يونيو 2024 4:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

دخول 19 شاحنة مساعدات لقطاع غزة من كرم ابو سالم برفح

مصطفى سنجر
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 3:06 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 3:06 م

عبرت 19 شاحنة مساعدات إنسانية مقدمة للشعب الفلسطينى في قطاع غزة، معبر كرم أبو سالم جنوب رفح بشمال سيناء.

وأكد مصدر بشمال سيناء، رفض دخول شاحنة، ورجوع 80 شاحنة من باقى الكشف المنسق للدخول.

وأشار المصدر إلى تواجد 80 شاحنة قيد التجهيز للتحرك، فيما يبلغ عدد الشاحنات قرب معبر رفح فى ساحة الانتظار اللوجستية 400 شاحنة.

وبحسب الإحصاءات التي تم رصدها من خلال الهلال الأحمر المصري ومحافظة شمال سيناء حتى أبريل الماضي، فقد تم إدخال أكثر من 15 ألف شاحنة حملت أكثر من 141 ألف طن من المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، و125 سيارة إسعاف، فيما وصل إلى مصر 706 طائرات حملت نحو 22 ألف طن من المساعدات المتنوعة المقدمة من أكثر من 50 دولة ومنظمة إقليمية ودولية، و128 سفينة مساعدات من عدة دول وصلت لعدد من الموانئ المصرية، ومن بينها ميناء العريش البحري حملت أكثر من 63 ألف طن من المساعدات، فضلًا عن وصول أكثر من 76 ألف طن من المساعدات برًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك