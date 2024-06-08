ماكرون: نريد وضع اللمسات الأخيرة على تحالف الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين لأوكرانيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة إلى جانب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه يريد وضع اللمسات الأخيرة على تحالف الدول المستعدة لإرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا، مؤكدا البدء المرتقب لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات ميراج 5-2000 الفرنسية.

وصرح ماكرون خلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزيه: «الكثير من شركائنا أعطوا موافقتهم بالفعل، وسنستغل الأيام المقبلة لوضع اللمسات النهائية على التحالف»، معتبرا أن هذا الطلب المقدم من أوكرانيا مشروع، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن الأوكرانيين عبروا صراحة عن احتياجاتهم لسبب بسيط، وهو أنهم في صدد التعبئة بقوة شديدة، وسيتعين عليهم تدريب عشرات آلاف الجنود، وهو أمر أكثر عملية على الأراضي الأوكرانية.

من جهة ثانية، تجاهل ماكرون تهديدات روسيا لفرنسا. وكان المتحدث باسم الكرملين قال الجمعة إن تصريحات ماكرون الأخيرة تؤجج التوترات في أوروبا وتظهر أنه يحضّر باريس للاضطلاع بدور مباشر في أوكرانيا.

رسميا، لا تنشر فرنسا حاليا عسكريين يساعدون أو يدربون القوات الأوكرانية في أوكرانيا، لكن كييف قالت الأسبوع الماضي إنها تجري محادثات مع باريس بهذا الشأن.

وقالت روسيا الثلاثاء، إنها ستعتبر أي مدربين أجانب يُرسلون إلى أوكرانيا اهدافا مشروعة لضرباتها.