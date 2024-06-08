محافظ شمال سيناء يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع مجمع خدمات مصر بالعريش

تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أعمال مشروع مجمع خدمات مصر بمدينة العريش، وذلك برفقة اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش.

وأكد "شوشة"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المجمع يقام على مساحة 4200 متر مربع، مشيرًا إلى أنه من أوائل المجمعات الخدمية التي يتم إنشائها على مستوى محافظات الجمهورية؛ وذلك لتقديم جميع الخدمات الحكومية المتكاملة لأبناء محافظة شمال سيناء.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن إنشاء المجمع يأتي في إطار اتجاه الدولة لرقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وتقديم الخدمات في مكان واحد.

فيما اطلع المحافظ، على تفاصيل المشروع، وما وصلت إليه الأعمال، مبديًا بعض الملاحظات، مطالبًا الشركة المنفذة بالانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وطبقا للموصفات المطلوبة.