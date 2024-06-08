جمعية سويسرية تطلق محاولة ثالثة لانتشال سفينة بخارية غارقة في بحيرة كونستانس منذ 1933

من المقرر إجراء محاولة جديدة لإنقاذ سفينة بخارية غارقة في بحيرة كونستانس في مايو 1933، حسبما أعلنت الجمعية التي تقف وراء المحاولة في بلدة رومانشورن السويسرية على ضفاف البحيرة اليوم السبت.

وقالت الجمعية إن محاولة ثالثة لرفع الباخرة "سانتيس" ستجري ردا على الدعم الشعبي القوي للعملية. وفي نهاية شهر مايو، فشلت محاولة ثانية لرفع "سانتيس"، التي تقع على عمق 210 أمتار. وتم التخلى عن عملية الانتشال هذه عندما تعطلت مكابح الرافعة.

وقال رئيس الجمعية سيلفان باجانيني في ذلك الوقت إن المشروع لن يستمر. وبعد إعادة التقييم، سيتعين على الجمعية إعادة إطلاق المشروع منذ البداية تقريبا ، حيث دُمرت منصة الإنقاذ في المحاولة السابقة.

وقالت إنه تم استخلاص دروس، أولا أن هناك حاجة إلى مساعدة مهنية لمشروع بهذا التعقيد، وثانيا أن هناك حاجة إلى أموال كافية لشراء المعدات المناسبة لضمان التشغيل السلس.

ويجري حاليا جمع الأموال. وتم تقييم "سانتيس" على أنها لم تعد صالحة للإبحار وغرقت في وسط البحيرة بين رومانشورن على الجانب السويسري ولانجنارجين على الجانب الألماني. وكان ينظر إلى التخريد على أنه مكلف للغاية.

واجتازت الباخرة التي يبلغ طولها 48 مترا البحيرة منذ عام 1892 ، وعلى متنها ما يصل إلى 400 راكب. وتم التخلي عن محاولة أولية لرفعها في منتصف أبريل بسبب مشاكل فنية.