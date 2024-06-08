 تظاهر الآلاف ضد التطرف اليميني في برلين قبل انتخابات البرلمان الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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تظاهر الآلاف ضد التطرف اليميني في برلين قبل انتخابات البرلمان الاتحاد الأوروبي

د ب ا
نشر في: السبت 8 يونيو 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: السبت 8 يونيو 2024 - 8:20 م

ذكرت الشرطة الألمانية أن عدة آلاف من الأشخاص احتشدوا في وسط برلين اليوم السبت للتظاهر ضد التطرف اليميني قبل يوم من تصويت ألمانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المظاهرة التي تم تنظيمها بعد ظهر اليوم والتي شارك فيها العديد من الأشخاص كانت سلمية حتى الآن.

وذكر المنظمون أنهم أخطروا السلطات بتنظيم مظاهرة بمشاركة 10 آلاف متظاهر. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "الحقوق من أجل الشعب بدلا من شعب جناح اليمين": و "التعددية بدون البديل".

ودعا تحالف كبير لمنظمات المجتمع المدني في مدن كبرى مثل هامبورج وميونخ وكولونيا ودريدسن إلى مظاهرات تحت شعار "أوقفوا التطرف اليميني. دافعوا عن الديمقراطية."


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