مصادر لـ«سي إن إن»: مسئولون أمريكيون حثوا جانتس على عدم ترك حكومة الحرب الإسرائيلية

أفادت مصادر أمريكية لشبكة «سي إن إن»، يوم الجمعة، بأن مسئولين أمريكيين حثوا الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس على عدم ترك حكومة الحرب في الأيام المقبلة.

ونقلت «سي إن إن» عن المسئولين الأمريكيين قولهم إنهم لا يستطيعون ولن يقوموا بإخبار من دولة أخرى بما يجب عليه فعله.

وأشاروا إلى أنهم حذروا سرا من أن مغادرة جانتس الحكومة الآن قد تعرض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن للخطر.

ومن المتوقع أن تقدم حركة حماس، ردا على المقترح الذي عرضته إسرائيل في الأيام المقبلة، ويصارع غانتس مع الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه للاستقالة.

وبحسب «سي إن إن»، يشعر المسئولون الأمريكيون بالقلق من أنه كلما استغرقت حماس وقتا أطول لتقديم إجابة واضحة على المقترح، زاد احتمال أن يعلن نتنياهو عن رفضه لها.

جدير بالذكر أن انسحاب جانتس من حكومة الطوارئ لن يؤدي إلى انهيار أغلبية نتنياهو في الكنيست، لكنه سيخاطر بمزيد من العزلة لرئيس الوزراء المحاصر على الساحة الدولية.

ويعتزم جانتس، الاستقالة من كابينت الحرب، مساء اليوم السبت، وفقا للموعد الذي حدده هو لنفسه.