وزير الدفاع العراقي يجدد موقف بلاده بعدم استخدام أراضيها في أي عملية عسكرية

جدد وزير الدفاع العراقي الجديد نجاح الشمري اليوم الأحد، موقف العراق بعدم السماح باستخدام أراضيه في أي عملية عسكرية من العراق وعدم الاعتداء على قوات التحالف والبعثات.

وقال الوزير العراقي خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا، جيم جيفري، والوفد المرافق له إن "الحكومة العراقية تقوم بعمل دبلوماسي وسياسي كبير في المنطقة وتحظى باحترام الجميع وتتعامل مع الأزمة بحكمة وفق مصالح العراق والمنطقة، ولن يسمح باستخدام أراضيه للقيام بأي عملية عسكرية من العراق، وكذلك لن يسمح بالاعتداد على قوات التحالف والبعثات".حسب بيان لوزارة الدفاع العراقية .

وأثنى المبعوث الأمريكي على المهام والدور الذي تقوم به القوات في محاربة الإرهاب، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تحترم سيادة العراق وقراراته الخاصة العسكرية والسياسية في أراضيه.