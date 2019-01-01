إضراب عمال «موانئ دبي العالمية» في أستراليا

بدأ العمال في موانئ الحاويات الأربعة التابعة لشركة "موانئ دبي العالمية" في أستراليا، اليوم الاثنين، إضرابا عن العمل يستمر 48 ساعة.

وذكرت الشركة أن الإضراب سيؤدي إلى "اضطراب كبير" بالنسبة للعملاء ولعمليات الإمداد والتموين بصورة أوسع.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن نقابة عمال الأنشطة البحرية في أستراليا بدأت سلسلة إضرابات تستمر 48 ساعة و96 ساعة في "موانئ دبي العالمية"، احتجاجا على شطب الوظائف وتغيير شروط وظروف العمل الأخرى.

وقد بدأ اليوم الإضراب الذي يستمر يومين في ميناء "بريسبان" في حين سيبدأ الإضراب في مينائي "سيدني" و"فريمانتل" يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وسيضرب عمال ميناء ملبورن يوم الأربعاء المقبل وحتى صباح الأحد، بحسب نقابة العمال.

في الوقت نفسه، فرض العمال مزيدا من القيود على الشركة مثل حظر العمل لوقت إضافي أو تمديد عدد ساعات وردية العمل.

وتأتي الإضرابات الجديدة بعد انتهاء المهلة بين النقابة وإدارة الشركة والتي استمرت 3 أشهر دون التوصل إلى اتفاق لتسوية الخلافات بين الجانبين.

من ناحية أخرى، قالت الشركة إن التغييرات في صناعة النقل البحري العالمي والفائض الكبير في طاقتها التشغيلية أدت إلى "الظروف المالية الصعبة" التي تواجهها.