استطلاع: كثير من الألمان يرون المعرفة الجيدة باللغة الألمانية الهدف التعليمي الأكثر أهمية بالمدرسة

كشف استطلاع حديث أن كثيرا من المواطنين الألمان يأملون أن توفر المدارس في جميع أنحاء ألمانيا فصول دراسية مصغرة ودورات ملزمة لتعلم اللغة الألمانية عند وجود مشكلات في اللغة .

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد أبحاث الرأي بمدينة ألنسباج الألمانية وتم نشره في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الاثنين، أن 83 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع يعتبرون أن إجادة قواعد الكتابة الصحيحة وقواعد اللغة والنحو هي الهدف التعليمي الأهم.

وأوضح 76 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أنه من المهم أيضا إجادة المعارف العامة بالمدرسة، وذكر 68 بالمئة أن تعلم الانضباط أمر مهم، وأوضح 63 بالمئة أن اكتساب مهارات اللغة الإنجليزية أمر مهم.

وذكر نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع أنه من الأفضل تحسين تجهيز المدارس ماليا، لاسيما إذا كان يتعلم بها عدد كبير من الأطفال المنحدرين من أسر فقيرة أو أسر مهاجرين، وأوضحوا مثلا أنه يمكن تعيين عدد أكبر من المعلمين وعدد إضافي من أفراد الإشراف.

وفيما يتعلق بخطط التعليم المختلفة في كل ولاية اتحادية بألمانيا، أعرب 70 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن أملهم في مواءمة الخطط التعليمية وجعل الامتحانات مماثلة أيضا.

وطلب 57 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع تحسين التجهيزات التقنية بأجهزة الحواسب الآلية بالمدارس.

وأعرب 59 بالمئة عن أملهم في دعم أطفال موهوبين ينحدرون من أسر فقيرة بداء من مرحلة التعليم الأساسي بصفة خاصة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من مؤسسة "رولاند برجر" الألمانية بمدينة ميونخ خلال النصف الأول من شهر يونيو الماضي وشمل 1273 شخصا تزيد أعمارهم على 16 عاما.