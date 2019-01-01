رفع الحصانة عن سفير الفاتيكان لدى فرنسا إثر اتهامه بالاعتداء الجنسي

رفع الفاتيكان الحصانة عن السفير البابوي إلى فرنسا، الذي يشتبه في ارتكابه اعتداء جنسيًا، حسبما قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة إنها تلقت معلومات من الفاتيكان بشأن رفع الحصانة بعدما تقدم المدعى العام في باريس بهذا الطلب.

وبدأ المدعي العام تحقيقات مع لويجي فينتورا، في بداية العام بعد تلقى اتهامات بأن فينتورا ارتكب جريمة اعتداء جنسي في مناسبة بمجلس مدينة باريس.

واتهم فينتورا بالتحرش برجل آخر. ووجه رجال آخرون اتهامات مشابهة في وقت لاحق ضد فينتورا.

وأكد الفاتيكان رفع الحصانة عن سفيره. وقال في بيان إن هذا الإجراء الاستثنائي يظهر أن ممثل البابا في باريس مستعد للتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية الفرنسية.