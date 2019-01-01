الداخلية الأفغانية: مقتل 48 مُسلحًا من طالبان وإصابة 10 في عمليات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان لها اليوم الاثنين، أن قوات الأمن نفذت عدة عمليات لها في إقليم لوجار بوسط أفغانستان؛ ما أسفر عن مقتل 48 مُسلحًا من حركة طالبان.

وذكر بيان الداخلية الأفغانية - الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - أن قوات الأمن نفذت عمليات في عدد من أحياء إقليم لوجار، مُشيرة إلى أنه تم مقتل 48 شخصا من مُسلحي طالبان، وإصابة 10 آخرين، مؤكدا أن قوات الأمن وسكان الإقليم لم يتكبدوا أي خسائر أو إصابات خلال تنفيذ هذه العمليات، ولم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة- والتي من بينها حركة طالبان- على هذه الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر إقليم لوجار من أكثر الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.