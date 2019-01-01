 استمرار احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية بعد أسبوع من مقتل شاب برصاص شرطي - بوابة الشروق
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استمرار احتجاجات الإسرائيليين من أصول إثيوبية بعد أسبوع من مقتل شاب برصاص شرطي

غزة - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 4:54 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 4:54 م

استأنف الإسرائيليون ذوو الأصول الإثيوبية، اليوم الإثنين، احتجاجاتهم بعد انتهاء حداد دام 7 أيام على مقتل شاب إسرائيلي من أصل إثيوبي برصاص شرطي وهو ما أثار غضبا عارما في المجتمع الإثيوبي بإسرائيل الذي يتهم الشرطة بالعنصرية واستخدام القوة المفرطة تجاههم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية ، في بيان لها اليوم ، إنها لن تتسامح مع أي أعمال عنف أو إغلاق للطرقات خلال الاحتجاجات.

وكان سولومون تيكاه (19 عاما) قد قتل الثلاثاء الماضي برصاص شرطي خارج الخدمة خلال شجار، وهو ما قوبل باحتجاجات واسعة من جانب المجتمع الإثيوبي في إسرائيل شارك خلالها الآلاف وشهدت أعمال عنف.


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