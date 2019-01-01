النني يقترب من الدوري الفرنسي

يقترب محمد النني، لاعب أرسنال الإنجليزي والمنتخب الوطني من الرحيل عن صفوف المدفعجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وسط عدة عروض مُقدمة للنادي اللندني من أجل التعاقد معه.

وأفاد موقع أتش تي آي سي نقلًا عن صحيفة التايمز البريطانية فإن نادي بوردو الفرنسي قد وضع محمد النني ضمن اهتماماته في الصيف الجاري، مُشيرةً إلى أن نادي أرسنال لا يمانع بيع لاعب خط الوسط في هذه الفترة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن محمد النني قد عُرض على ناديي فولهام وكريستال بالاس للانضمام لأي فريقًا منهما، إلا أن راتبه الأسبوعي البالغ 55000 جنيه إسترليني كان مرتفعًا للغاية بالنسبة لهما.

يُذكر أن محمد النني كان قد انتقل لنادي أرسنال الإنجليزي في يناير عام 2016 قادمًا من بازل السويسري، حيث وقّع بعد تلك الفترة على عقد طويل الأمد مع الجانرز.

ولم يشارك محمد النني هذا الموسم في العديد من المباريات مع أرسنال، حيث شارك في 17 مباراة فقط بمعدل دقائق بلغ 1.013 دقيقة صنع خلالهم هدفًا واحدًا ولم يسجل أي أهداف.