جامعة المنيا تستطلع آراء المتقدمين لاختبارات القدرات لأول مرة

أعد مركز القياس والتقويم بجامعة المنيا، بيانًا لاستطلاع آراء طلاب الثانوية العامة المتقدمين لخوض اختبارات القدرات لعام 2019، وذلك لدراسة مقترحاتهم وتقييمهم للاختبارات وللخدمات التي استحدثتها الجامعة هذا العام؛ وذلك تزامنًا مع بداية الاختبارات خلال إسبوعها الأول بأربع كليات بالجامعة بكليات الفنون الجميلة "فنون وعمارة"، والتربية الفنية، والتربية النوعية شعبة التربية الموسيقية، والتربية الرياضية "بنبن وبنات".

جاء ذلك خلال اجتمع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، وبحضور الدكتور أنور رياض عبد الرحمن، والدكتورة صفية محمد سلام، والدكتور رأفت عطية، والدكتور شحاته علي، والدكتورة أسماء محمد عبد الحميد، والدكتورة منال إسماعيل، والدكتور الصادق حسن أعضاء المجلس؛ وذلك لبحث مستجدات العمل بالمركز وسبل تطويره وخطط التحسين المقترحة.

ومن جانبه، أكد "عبد النبي" على حرص الجامعة على نشر ثقافة القياس والتقويم والتصحيح الإلكتروني وإعداد بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية وتفعيل المنظومة بجميع كليات الجامعة، وذلك بتوفيرها أجهزة التصحيح الإلكتروني بكلياتها العشرين إلى جانب توفيرها لـ200 جهاز كمبيوتر كمرحلة أولي و600 جهاز كمرحلة ثانية، استعدادًا للاختبارات الإلكترونية الموحدة للقطاع الطبي بكليات الطب والصيدلة والتمريض وطب الأسنان، خلال العام المقبل وخلال الاختبارات التجريبية المقرر عقدها خلال شهر يوليو الحالي، تحقيقًا للشفافية وتكافؤ الفرص.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على مقترح تقديم خدمات التحليل الإحصائي لبيانات الرسائل العلمية والبحوث لأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين، لتقام لأول مرة بالجامعة وبأسعار مناسبة لمنتسبيها.

كما ناقش الاجتماع خطة مقترحة لتحسين الخدمات المتاحة بالمركز لخدمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتحديث الأجهزة والمعامل لتقديم خدمات أفضل للمتدربين بالمركز، وتوفير الدعم الفني المتخصص في مجال التصحيح الإلكتروني والاختبارات الإلكترونية.