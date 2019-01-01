رئيس مجلس النواب الليبي: مجموعات مسلحة من كل بقاع الدنيا تتحكم في طرابلس

علق المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، على لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في منتصف يونيو الماضي، قائلًا: "اللقاء كان مثمرًا جدًا".

وأضاف خلال لقائه مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي كان متفهمًا جدًا لما يجري على الأراضي الليبية، وقد أطلعته على الأحداث في ليبيا وكيف يمكن حل الأزمات".

وتابع: "قلت له إن ليبيا دولة مستقلة منذ ما يقارب 70 سنة، وإن الدستور هو الذي يحدد كيفية الوصول إلى السلطة"، موضحًا أن هناك مؤامرة استهدفت الزج بأشخاص إلى حكم ليبيا، لكنها لاقت مواجهة من الشعب الليبي.

وعقب: "لكن الصورة أصبحت واضحة لدى أصحاب القرار في المجتمع الدولي، فهم يعرفون جيدَا ما يجري في ليبيا، وأن من يتحكمون في العاصمة مجموعات مسلحة أتت من كل نواحي الدنيا، لكن الشعب الليبي عنيد ولن يسمح لأحد بتدنيس ترابه".