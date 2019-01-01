وفاة شخص وإصابة العشرات في زلزال بجنوب غرب إيران

لقي شخص حتفه وأصيب العشرات اليوم الاثنين جراء زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوب غرب إيران على مقربة من مدينة مسجد سليمان بمحافظة خوزستان، وأدى الحادث إلى تدمير العديد من المنازل السكنية.

وذكرت وكالة أنبا تسنيم الإيرانية أن الزلزال وقع على عمق 17 كيلومترًا وكان على مسافة 19 كيلومترا من مدينة مسجد سليمان مخلفا ورائه عدة هزات أخرى بلغة شدتها ما بين 4 و 7ر4 درجة على مقياس ريختر مما تسبب في وفاة شخص نتيجة الهلع لحظة وقوع الزلزال وإصابة 37 شخص آخرين بإصابات طفيفة في المدينة.

وأسفرت هذه الزلازل عن العديد من الخسائر المادية أيضًا حيث أدت الى الحاق اضرار بـ165 بناء سكنيًا، ولحسن الحظ لم تتعرض البنية التحتية للمنشآت النفطية لأي أضرار.