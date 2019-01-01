بلماضي: عانينا بدنيا وهدفي قيادة الجزائر للقب الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر أنه يعمل على تجهيز فريقه بدنيًا، خاصة بعد مباريات دور المجموعات المتتالية والمرهقة من كأس الأمم الإفريقية (مصر2019).

وأشار مدرب منتخب الخُضر أنه يدرس كل مباراة على حدة، وأنه سيشاهد مباراة مالي وكودت ديفوار، حيث سيلاقي الفائز منهما بدور الـ 8 من البطولة.

وتابع بلماضي حديثه خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة"تألق وناس لا يضعني تحت ضغط، لكل لاعب طريقته في صنع الفارق، لدي مجموعة رائعة من البدلاء وقدموا أداء مميزا أمام تنزانيا".

وأضاف: " جئت لقيادة الجزائر بهدف تحقيق ما لا يمكن أن يصدقه أحد، أنا طموح ونتطلع لبذل أقصى جهد في كل مباراة نخوضها بالبطولة".

وأتم: " نعانِ منذ 2014 والآن يجب أن نتحلى بالتواضع لا يوجد فريق يفوز دائما".