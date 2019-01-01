ارتفع معدل الإجهاض للمرأة في كندا، حيث أصبح هناك حوالي 3000 امرأة كندية تتعرض للإجهاض كل عام، ويُعتقد أن من 15 إلى 20% من حالات الحمل تنتهي بالإجهاض، ولكن لم يستطع الأطباء معرفة السبب. وكان السؤال "ماذا نفعل مع رفات طفل فُقِد أثناء الحمل؟".

وساعدت حديقة "ليتل سبيريتس" في كندا، الوالدين الكنديين، على تذكر الأطفال الذين فقدوا أثناء الحمل وتم إجهاضهم.

في عام 2012 وداخل أراضي مقبرة "Royal Oak Burial Park" في فيكتوريا الكندية، تم الانتهاء من حديقة "The Little Spirits Garden" ذات المناظر الطبيعية المخصصة لإحياء ذكرى الأطفال الذين فقدوا أثناء الحمل وتم إجهاضهم.

ويوجد داخل الحديقة سلسلة من القواطع الخرسانية الطويلة، التي تعد بمثابة منازل رمادية صغيرة تسمى "البيوت الروحية"، تضم حوالي 400 منزل في الحديقة، كل منها يحيي ذكرى طفل، وتحوي الجنين الذي تم إجهاضه، أما في حالة حرق جثث الأطفال؛ يمكن نثر الرماد في قسم خاص من الحديقة.

وبنيت هذه المقابر على شكل "رحم صغير" بواسطة كلا من بيل بيتش وجوزيف دالي، مهندسين كنديين.

وقال الدكتور "ديبي"، حسبما نشر في موقع "سي إن إن"، إن الطفل الذي أجهض يذهب طي النسيان، باعتباره أصغر من أن تقام له جنازة".