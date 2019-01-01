زيادة عدد المصابين إثر انفجار في مركز تسوق في فلوريدا إلى 23 شخصا

قالت السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية، إن انفجارًا وقع أمس السبت في مركز تسوق في ولاية فلوريدا جنوب شرقي الولايات المتحدة أدى إلى إصابة 23 شخصًا، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

ونقلت قناة "دابليو بي إل جي" المحلية عن لين ستونر عمدة بلانتيشن في بيان صدر اليوم الأحد، قوله إن سبب الانفجار الذي وقع في مدينة بلانتيشن ما زال قيد التحقيق، في حين يبدو أن مطعم بيتزا مغلقا كان مصدر الانفجار.

كانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن عدد المصابين بلغ 21 فقط.

وغردت إدارة إطفاء بلانتيشن في البداية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن هناك انفجار غاز في الموقع.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بموقع الحادث مركزًا للياقة البدنية متضررا بشدة وحطاما منتشرا في جميع أنحاء ساحة انتظار سيارات.