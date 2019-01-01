جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلا ويعتقل 27 فلسطينيا في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات طالت 27 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 13 أسيرا محررا من جنين شمال الضفة ، كما هدمت منزلا قيد الانشاء في بلدة بيت أمر بالخليل جنوب الضفة.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 13 أسيرا محررا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، مما أدى إلى وقوع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أسفر عن إصابة العديد بحالات الاختناق .

وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء، في خربة القط، ببلدة بيت أمر شمال الخليل، وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمود عوض بأن قوات الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة داهمت أراضي وممتلكات المواطنين في خربة القط، وهدمت منزلا قيد الانشاء مكونا من طابق مساحته 150 مترا مربعا تقريبا.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من الخليل وسلمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها، كما اعتقلت سبعة مواطنين في القدس، وحولتهم الى مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم مواطنا من قرية سلواد شرق رام الله، وفي قلقيلية شمال غربي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد ان داهمت منزل ذويه في مدينة قلقيلية وفتشته، كما اعتقلت 4 شبان في بيت لحم بينهم نجل شهيد، وأسير محرر.