هاني شاكر: محمد فضل جدير برئاسة اتحاد الكرة بعد نجاحه في إدارة الكان

قال المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الشعب المصري أصابه حالة حزن شديد بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية أول أمس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه يتمنى أن تتولى أوجه شابة رئاسة اتحاد كرة القدم بعد استقالة هيكله الإداري.

وتابع أن الكابتن محمد فضل، أثبت كفاءة كبيرة في إدارة بطولة أمم إفريقيا، متسائلًا: «لماذا لا يتولى رئاسة اتحاد الكرة بعد هذا النجاح؟».

وأشاد بالاستعدادات التي أجرتها الدولة قبل انطلاق الكان، موضحًا أن القيادة السياسية قدمت معجزة في تجهيز البنية الرياضية الأساسية في وقت قياسي لاستضافة البطولة.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.