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لتجنب تعرض منزلك للسرقة إخف وسوم الأمتعة

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 8 يوليه 2019 - 12:05 م | آخر تحديث : الإثنين 8 يوليه 2019 - 12:05 م

محطات السكة الحديد والمطارات هي البقاع المثالية للصوص الشقق لرصد ضحايا محتملين، حيث بالنظر إلى وسوم الأمتعة يمكنهم بسهولة معرفة منزل من سيكون شاغرا لفترة من الزمن.

وهذا هو السبب في أنه لا يجب أن يترك المسافر أبدا الوسوم متدلية من الأمتعة أو الحقائب، بحسب توماس أوربان من مؤسسة الاختبارات الأمنية "في دي إس"، التابعة لاتحاد التأمينات الألماني. وينصح بالتخلي عن وسوم الأمتعة الملصقة أيضا.

ومن الأفضل أيضا ألا يعلن المسافر عن مكان عطلته على الإنترنت، حيث أنه من الشائع أن يمشط اللصوص الصور ومقاطع الفيديو والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام إشارات للعطلات، بحسب أوربان.

وينصح أوربان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بألا ينشروا منشورات إلا بعد العودة، سواء كان ذلك من عطلة صيفية طويلة أو رحلة قصيرة لمدة يوم.


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