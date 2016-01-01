العفو الدولية تدعو لفتح تحقيق أممي في عمليات القتل ضمن الحرب على المخدرات بالفلبين

طلبت منظمة العفو الدولية اليوم الاثنين، من الأمم المتحدة إجراء تحقيق مستقل بشأن آلاف الفلبينيين الذين قتلوا في سياق حملة مكافحة المخدرات التي يخوضها الرئيس رودريجو دوتيرتي.

ونددت العفو الدولية ـ حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية ـ بتجاوزات منهجية تتم بمنأى عن العقاب، معتبرة أنه من المستحيل تحديد عدد الذين قتلوا بشكل دقيق.

يذكر أن الحكومة الفلبينية رفضت مرارا اتهامات بأن الشرطة أعدمت متعاطين وتجارا وتقول إن أسر الضحايا بوسعها مقاضاة الشرطة.

ووصل دوتيرتي إلى السلطة عام 2016 ، ووعد حينها بالقضاء على الإتجار بالمخدرات، وهو ينفذ منذ ذلك الحين حملة واسعة أسفرت عن قتل عشرات الآلاف من الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مهربون ومدمنون.