علي غزال يعتزل للجماهير بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا

انضم علي غزال مدافع منتخب مصر إلى زميله محمد صلاح جناح الفريق، في الاعتذار للجماهير عن خروج المنتخب من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وخرج المنتخب الوطني من البطولة بعدما خسر في دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

وكان صلاح قد علق على خروج مصر بأنه حزين وكان يتمنى مثل كل الجماهير أن يتوج الفراعنة بالللقب، ليتبعه غزال بتصريح مماثل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لكن اعتذر فيه بشكل أكثر صراحة حيث قال مدافع فيرينسي البرتغالي السابق: " اعتذار لكل من ساند و من حضر و هتف و من لم يحضر، لكل من حلم مثلنا بالكأس، لكل من وثق فينا و لم نكن قدر المسؤولية، قدر الله و ما شاء فعل و ربنا يكتب لنا التوفيق فيما هو قادم و يفرحكم بمنتخب مصر كما كان دائما مصدر سعادة، شكراً.".