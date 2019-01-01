وكيل الأزهر يفتتح المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية

افتتح وكيل الأزهر الشيخ صالح عباس، نائبا عن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع إتحاد الجامعات الإفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات ويستمر حتى 11 يوليو الجاري.

وحضر افتتاح المؤتمر الذي بدأ فعالياته بالسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ونشيد اتحاد الجامعات الإفريقية، الدكتور عمرو عدلي ممثلا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونائبا عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق والدكتور أورلاندو كويلامبو رئيس اتحاد الجامعات الإفريقية ورئيس جامعة إدواردوا موندلين في موزمبيق، والدكتور ايتين ايهيلي الأمين العام لاتحاد الجامعات الإفريقية والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية.

يأتي المؤتمر الذي يعقد كل عامين، تحت عنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الإفريقية"، و الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويقام لأول مرة بمصر وفي عام رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

ويعد المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وإفريقيا بوجه الخصوص.

يشارك في المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، ويشارك أكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و 180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.