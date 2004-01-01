تحل ذكرى تأسيس المدينة الساحرة، مدينة باريس الحديثة، في 8 يوليو من كل عام، والتي تم تأسيسها عام 951 من الميلاد وتم اختيارها منذ ذلك الحين عاصمة لفرنسا، وتقع شمال فرنسا في منطقة إيل دو فرانس على ساحل نهر السين، وتحمل المدينة الكثير من الأسماء المعبرة عن جمالها مدينة الحب وعاصمة الموضة ومدينة النور.

تحتوي مدينة باريس على الكثير من المعالم الأثرية والثقافية الهامة، مثل متحف اللوفر وميدان الكونكورد وبرج إيفل وقوس النصر وقصر فرساي، كما أنها تعد من مدن الثقافة والعلوم الكبرى وتستضيف أحداث عالمية مرتبطة بمنظمات كبرى مثل منظمة اليونسكو ومنظمة التعاون الاقتصادي وغرفة التجارة الدولية.

ولأنها مدينة رائعة الجمال استغلها مخرجون كثيرون للتصوير فيها وانتاج أعمال فنية ترتبط بقصص الحب في أغلب الاحيان، وتستعرض الشروق في ضوء ذلك بعض من الأعمال الفنية التي تم تصوير معظم مشاهدها في عاصمة النور..

* الباحثات عن الحرية

فيلم مصري تدور أحداثه في مدينة باريس الفرنسية، ويحكي عن ثلاث فتايات عربيات، رسامة مصرية وصحفية لبنانية ومطربة تونسية، هاجرن من بلادهن فراراً من العادات والأهل والصراعات والبحث عن الأحلام والطوحات، وتلتقي كل منهن بشريك حياتها أثناء رحلتها للبحث عن ذاتها في مدينة الحب.

الفيلم تأليف رفيق الصبان وإخراج إيناس الديغيدي وبطولة داليا البحيري وهشام سليم وسناء موزيان ونيكول بردويل وأحمد عز وتامر هجرس، وانتاج عام 2004.

* حالة حب

فيلم مصري يحكي عن قصة أب هاجر إلى فرنسا للبحث عن أحلامه كرسام واصطحب أحد أبناءه معه، يكبر الابن ويصبح مخرج أفلام ويقع في حب صحفية ذات أصل عربي وتعيش في باريس، وحول الحب والبحث عن لقمة العيش في الدول الغربية والحرية تدور أحداث الفيلم.

العمل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج سعد هنداوي وبطولة هاني سلامة وتامر حسني وهند صبري وزينة ومها أبو عوف وشريف رمزي ودنيا، وانتاج عام 2004.

* روز باريس

هو مسلسل خليجي كويتي تم تصوير جزء كبير منه في باريس، عن فتاة تذهب للعلاج وإجراء عملية جراحية في القلب فتلتقي بشاب لديه مرض خطير في القلب، تقع فيه غرامه وتقضي معه فترة ولكنها تتعافى وتعود لوالدها، ولكن بعد مرورها بتجربة حبها لهذا الشاب تتجه للعمل الخيري في دور المسنين والأيتام.

المسلسل إنتاج عام 2018 وبطولة هيا عبد السلام وأحمد السلمان ومحمد العلوي وعبد الله الباروي، وتأليف سحاب وإخراج حمد البدري.

* 2days in Paris

وتدور أحداث حول شابان أمريكيان تمر علاقتهما بمنعطفات وبعض المشاكل يقرران السفر إلى باريس وهناك يعيدان اكتشاف مشاعرهم وحبهم من جديد، وتتجدد علاقتهم الرومانسية في مدينة الحب.

الفيلم تأليف وإخراج جولي دبلي ومن بطولتها أيضاً وشاركها دانيال برول وألبرت ديلبي وآدم غولدبرج، وانتاج عام 2007.

* Midnight in Paris

هو فيلم كوميدي يحكي عن مجموعة من رجال الأعمال الامريكيين يقضون وقتاً للترفيه في باريس ومن ضمنهم شاب وفتاه يتجهون للزواج ولكن تدور بينهم بعض الخلافات، وفي وسط ذلك تدور الأحداث في أماكن مختلفة داخل المدينة وتعرض جمالها وبريقها.

الفيلم انتاج 2011، تأليف وإخراج وودي آلن وبطولة أوين ويلسون وكارلا بروني وأدريان برودي وماريان كوتيار.

* Amour

فيلم رومانسي يحكي قصة زوجين فرنسيين مسنين يقضيان أيامهم الأخيرة في باريس، ويظهر كم الحب المحتفظين به لبعضهما رغم مرور سنين كثيرة على زواجهم، تدخل الزوجة المستشفى وتظهر مشاعر الزوج المتيم بحبيبته وقلقه عليها.

إنتاج عام 2012، وتأليف وإخراج توم هاينيكي، وبطولة إزابيل أوبير وويليم شيمل وجان لوي ترينتينيان وألكسندر ثاورد.