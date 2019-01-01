قادة بحزب ميركل يؤكدون ضرورة تقديم مزيد من المساعدة لدول اللاجئين

أكد ساسة قياديون بالحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضرورة تقديم المزيد من المساعدة للمواطن التي ينحدر منها لاجئون أو مهاجرون في ظل المأساة المحيطة حاليا بمن يتم إنقاذهم من البحر المتوسط.

وقال رئيس الحزب بولاية سكسونيا السفلى الألمانية برند ألتهوسمان، اليوم الاثنين، قبل اجتماع رئاسة الحزب بالعاصمة برلين، إن سياسة اللجوء ستكون "أحد التحديات الحاسمة تماما" بالنسبة لوزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، حال تم انتخابها لرئاسة المفوضية الأوروبية الأسبوع القادم.

ودعا رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية تورينجن شرقي ألمانيا، مايك مورينج، لتقديم مساعدة إنسانية لهؤلاء الأشخاص، وطلب توفير المزيد من الأموال التنموية للدول التي ينحدر منها لاجئون ومهاجرون من أجل التوصل لحل طويل المدى.

وتابع ألتهوسمان: "آلاف الأشخاص الذين ماتوا في البحر المتوسط يثير قلقنا جميعا"، مؤكدا أنه إذا لم يتم حل القضايا المتعلقة بتأمين الطعام والشراب والطاقة، سيستمر الأشخاص في الهروب عبر البحر المتوسط (إلى أوروبا)، وأضاف قائلا: "لذا يتعين علينا إيجاد سبل بالتعاون مع أفريقيا بشكل متسق للغاية في هذا الشأن كي يبقى هؤلاء الأشخاص في بلدانهم".

وقال مورينج إنه لابد من استيضاح الشأن الأساسي فيما يتعلق بما إذا كان صائبا أم لا "أن يتم نقل الأشخاص الذين يواجهون حالة طوارئ في البحر إلى أوروبا. أو إذا ما كان يتعين على المرء التوصل لحلول محليا أيضا".

وأضاف رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بولاية تورينجن قائلا: "الإجابة الوحيدة على مأساة اللاجئين في هذا العالم، هي أن نتيح التعليم هناك حيثما ينحدر هؤلاء الأشخاص".