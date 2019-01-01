تدمر أوكارا لداعش وتفجر عشرات العبوات الناسفة في عملية عسكرية غربي العراق

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء اليوم الأحد، نتائج اليوم الأول للعملية المشتركة للقوات العراقية بدعم من قوات التحالف الدولي لمطاردة فلول داعش في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وصولا الى الحدود العراقية -السورية اقصى غربي العراق.

وأوضحت قيادة العمليات المشتركة في بيان عسكري ان نتائج عملية "إرادة النصر" التي انطلقت فجر اليوم بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي لتطهير المناطق الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار إلى الحدود العراقية السورية اسفرت عن تفتيش عشرات القرى وتدمير أوكار لداعش وتفجير عشرات العبوات الناسفة والعثور على معسكر للتنظيم يحتوي على خيم ومواد تموين وتجهيزات والعثور على قنابر للهاون وملاجيء".

وذكر البيان ان العملية لازالت متواصلة بمشاركة جميع التشكيلات العسكرية والأمنية والحشد الشعبي بالتعاون مع طيران قوات التحالف الدولي.