وزيرة الدفاع الإيطالية تهاجم القبطانة الألمانية منقذة اللاجئين

وصفت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا اليوم الإثنين، قضية قبطانة سفينة (سي ووتش٣) كارولا راكيته التي قامت بإرسال سفينتها عنوة في الموانئ الإيطالية وإنزال 40 مهاجرا لإنقاذهم من الغرق بأنه "عمل استعراضي لا أقبل به".

وقالت ترينتا وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية إنه "لا يهمني الأسماء أو أي شيء آخر، إذا انتهكت قوانين الدولة الإيطالية فهناك عواقب"، مضيفة أنها "طالما أنها عرَّضت حياة ضباطنا للخطر، فقد كان ذلك عرضًا لا أوافق عليه".

وكانت القبطانة الألمانية كارولا راكيته التي تبلغ من العمر 31 عاما قد أخضعت للإقامة الجبرية بسبب خرقها أوامر البحرية الايطالية بعدم دخول المياه الإقليمية للبلاد لإنزال حوالي 40 مهاجراً في جزيرة لامبيدوزا، بقوا على متن سفينتها لمدة اسبوعين تقريبا بعد أن تم إنقاذهم في عرض البحر.