وكيل النواب: منظومة الكرة في مصر عليها علامات استفهام كثيرة

علق النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، على خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا بهدف للاشيء، قائلًا إنه توقع هذه النتيجة بعد الخروج من كأس العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن بعض النواب قد تقدموا بطلبات إحاطة إلى المجلس، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة داخل المجلس لفحص ملف اتحاد الكرة، وخروج المنتخب من البطولة.

وتابع: "ده نتيجة إننا سكتنا على هذا الوضع، أنا شايف إن دي منظومة كلها خطأ، وفيها علامات استفهام كتيرة جديدة محتاجين نقف معاها"، لافتًا إلى أن المجلس سيتناول أزمة المنتخب خلال بطولة كأس العالم.

وودع المنتخب المصري، بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا، في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين، مساء أمس السبت، في استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.