•«لو اللاعبين كانت حاسه بالناس كانت عرقت وأكلت النجيل»

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن النتيجة التي ظهر بها المنتخب متوقعة خاصة مع الظهور السيئ للاعبي مصر في الملعب.

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن المدرب الذي تم إقالته خفيير أجيري كان يشاهد المباريات مثل الجمهور وليس له أي دور، متابعًا: «سيكون هناك حساب لأعضاء اتحاد الكرة المصرية على ما حدث، ولا خروج آمنا لأحد والجهات المعنية تحقق مع اتحاد الكرة الآن».

وأوضح أنه طالب مجلس اتحاد الكرة عقب الهزيمة المخزية في كأس العالم بالاستقالة، معقبًا: «نفس الحالة عشناها عقب خروجنا المهين من سنة أمام نفس مجلس الإدارة، وقولنا لو عندهم خشية وإحساس بالشعب المصري وحزنه كانوا استقالوا، ولو اللاعبين كانت حاسه بالناس والجماهير كانت عرقت وأكلت النجيلة».

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.