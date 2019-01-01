جنوب أفريقيا:لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا ويتعين الذهاب للحوار

أكد رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، "ويجب إسكات الأسلحة والذهاب للحوار والمصالحة"، مضيفًا أن تجربة بلاده تؤكد أن الاتجاه للسلاح لا يحل شيئًا.

جاء ذلك خلال لقاء رامافوسا مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج، اليوم الأحد، على هامش القمة الأفريقية الاستثنائية الـ12 بالنيجر لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية، وفق بيان للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال البيان، الذي اورده موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي، إن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تحدث السراج عن آخر تطورات الصراع في ليبيا والحرب جنوب العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن الجيش الوطني الليبي شن في الرابع من شهر أبريل الماضي هجوما لتطهير طرابلس، مقر حكومة الوفاق، مما سماهم بـ"الميليشيات الإرهابية". من جانبها، دفعت حكومة الوفاق بقوات للتصدي للهجوم.