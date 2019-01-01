كشف حسام البدري، رئيس جهاز العمل بنادي بيراميدز تفاصيل تعاقد النادي مع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني الجديد للفريق.

وأكد البدري أن التعاقد مع ديسابر يمتد لمدة موسمين، مُشددًا على أن المدير الفني سيصطحب معه جهاز معاون بالإضافة إلى محلل أداء فني وأنيس الشعلاني مدربًا للياقة، والعقباوي مدربًا للحراس.

وقال رئيس النادي أن المدير الفني سيضع خطة الإعداد في الفترة المقبلة على أن ينفذ مجلس إدارة النادي كل طلباته.

وأوضح البدري أن هناك العديد من المعايير الخاصة بمصلحة الفريق وسيكون التطوير أفضل في الموسم الحالي، موجهًا رسالة للجميع قائلًا :"العام الماضي كان استثنائيًا والوقت ضيق لأنه كان لا يوجد فريق وكانت أسعار اللاعبين مبالغ فيها جدًا وسرعة تكوين الفريق أجبرتنا على التنازل عن رفض بعض أسعار اللاعبين ولكن الموسم الحالي لن يحدث هذا مجددا".