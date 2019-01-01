الحكومة الألمانية: لا ننوي إرسال قوات برية إلى سوريا



قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، اليوم /الإثنين/، إن ألمانيا لا تنوي إرسال قوات برية إلى سوريا، مشيراً إلى إن الحكومة تعتزم فقط مواصلة تواجدها العسكري الحالي ضمن تحالف مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والمتمثل في طائرات استطلاع من طراز "تورنادو" وطائرة تزود بالوقود، وإرسال مدربين عسكريين إلى العراق.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة - في مؤتمر صحفي - أن الحكومة الاتحادية تنوي مواصلة الإجراءات الحالية في إطار تحالف مكافحة "داعش"، موضحا أن "هذا لا يتضمن - كما هو معروف - إرسال قوات برية".

يشار إلى أن الولايات المتحدة طلبت من ألمانيا دعم الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي بإرسال قوات برية لدعم قوات سورية الديمقراطية.