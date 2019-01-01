ارتفاع شعبية ترامب لأعلى مستوى منذ توليه الرئاسة بفضل الاقتصاد

ارتفعت شعبية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أعلى مستوى منذ تويه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بفضل إدارته للملف الاقتصادي.

وحسب استطلاع رأي أجرته صحيفة «Whashingtn Post» مع شبكة «ABC News»، فإن شعبية «ترامب» سجلت أعلى مستوى، مقارنة باستطلاعات الرأي التي تم إجراءها خلال الأشهر الماضية، على الرغم من أنه مازال هناك أغلبية طفيفة من الشعب الأمريكي ينتقدون أداءه، فـ6 من بين كل 10 مواطنين يرون أنه يتصرف بشكل غير رئاسي.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع شعبية «ترامب» بين المصوتين إلى 44% مقارنة بـ39% في استطلاع رأي أجرى في شهر إبريل الماضي، فين حين أبدى 53% من المصوتين رفضهم لأداء «ترامب».

وسلط استطلاع الرأي هذا الضوء على الشعبية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي، ومدى تأثيرها على إعادة انتخابه مرة أخرى، من خلال تقييم أداءه في عدد من الملفات، أبرزها الاقتصاد والهجرة والرعاية الصحية وقضايا المرأة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع وجود اختلافات كبيرة بين النساء والرجال فيما يتعلق بتقييمهم لأداء الرئيس الأمريكي، حيث أن أن أغلب الموافقين على أداءه من الرجال، بينما أغلب الرافضين من النساء، وهو ما يعكس نتيجة انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، والذي اكتسحها الديمقراطيون بفضل دعم النساء لهم.

وجاءت نتائج الاستطلاع الذي أجري بواسطة «Whashingtn Post» وشبكة «ABC News»، في الملفات المختلفة، كالتالي:

أولًا: الملف الاقتصادي: 51% موافقون، و42% غير موافقين، و6% رفضوا الإدلاء برأيهم.

ثانيًا: ملف الهجرة: 40% موافقون، و57% غير موافقين، و2% رفضوا الإدلاء برأيهم.

ثالثًا: الضرائب: 42% موافقون، و49% غير موافقين، و9% رفضوا الإدلاء برأيهم.

رابعًا: الرعاية الصحية: 38% موافقون، و54% غير موافقين، و8% رفضوا الإدلاء برأيهم.

خامسًا: قضايا المرأة: 32% موافقون، و56% غير موافقين، و12% رفضوا الإدلاء برأيهم.

سادسًا: مكافحة العنف: 36% موافقون، و52% غير موافقين، و12% رفضوا الإدلاء برأيهم.

سابعًا: الساسة الخارجية: 40% موافقون، و55% غير موافقين، و5% رفضوا الإدلاء برأيهم.

ثامنًا: الاحتباس الحراري والتغير المناخي: 29% موافقون، و62% غير موافقين، و9% رفضوا الإدلاء برأيهم.