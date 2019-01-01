جامعة الإسكندرية تبحث عقد شراكة مع مؤسسة أمريكية لتقديم برامج دراسية إلكترونية

التقى الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ديفيد واتس رئيس مؤسسة شركاء التعليم العالي بتكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة التعاون بين جامعة الإسكندرية والمؤسسة الأمريكية، وعقد شراكة بين الجانبين بهدف سد الفجوة بين التعليم وسوق العمل والتطوير المستمر لمهارات الطلاب، والحصول على فرص عمل محلية ودولية من خلال تقديم برامج تعليم إلكتروني (on line) في مجالات مختلفة وفق أحدث أساليب التدريس العالمية، والحصول على شهادة معتمدة.

وقال الدكتور هشام جابر - في بيان اليوم الاثنين - إن جامعة الإسكندرية حريصة على مواكبة وسائل التعليم المتطورة للوصول إلى أكبر عدد من الطلاب، ومنها نظام الدراسة (on line) .. مشيرا إلى أن الجامعة خصصت عام 2019 لتدويل التعليم بالجامعة وتطوير المناهج والبرامج الدراسية.

وأضاف أن جميع كليات الجامعة قد حولت لوائحها الدراسية لنظام الساعات المعتمدة وستبدأ تطبيق هذا النظام اعتباراً من العام الجامعي 2019/2020، وذلك في مرحلة البكالوريوس، كما تبدأ في تطبيق نظام الكليات المجتمعية لتقديم البرامج الأكاديمية والتطبيقية المتخصصة للطلاب فضلاً عن برامج التدريب التقني والمهني اللازمة لتأهيل الكوادر لمتطلبات سوق العمل.

من جانبه، ثمن الدكتور ديفيد واتس الطفرة التي تشهدها مصر الآن فيما يتعلق بتطوير جودة التعليم العالي والارتقاء به.. مؤكدا تميز جامعة الإسكندرية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وحرصها على مواكبة التطوير العالمي، موضحاً أن مؤسسته تركز على دراسة متطلبات سوق العمل وتقديم البرامج المؤهلة لهذه الاحتياجات .. لافتا إلى أن سوق العمل العالمي والأمريكي يمكن أن يستوعب خريجي هذه البرامج حيث تمنح الطلاب شهادة معتمدة.