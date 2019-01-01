قصف معسكر للجيش الألماني في أفغانستان

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أعلن الجيش الألماني، اليوم الاثنين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن معسكرا تابعا له في شمال أفغانستان تعرض للقصف.

وبحسب البيانات، فإن معسكر "بامير" بالقرب من مدينة قندوز قُصف بقذيفة صاروخية مساء أول أمس السبت.

وذكر الجيش أن القصف لم يسفر عن إصابات بين الجنود.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الألماني يشارك في مهمة "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان بنحو 1300 جندي.

ووافق البرلمان الألماني (بوندستاج) نهاية مارس الماضي على تمديد المشاركة في المهمة لمدة عام آخر. وتهدف المهمة إلى دعم وتدريب القوات المسلحة الأفغانية.