دويتشه بنك يجري تغييرات جذرية في مجلس إدارته

أجرى مصرف (دويتشه بنك)، أكبر مصرف تجاري في ألمانيا، تغييرات جذرية في مجلس إدارته.

وتشمل هذه التغييرات فرانك شتراوس، المدير المسؤول عن العملاء الأفراد وسيلفي ماتيرات، المسؤولة عن القضايا التنظيمية والعضو السابق في مجلس الإشراف والمراقبة واللذين سيغادران منصبيهما بحلول الحادي والثلاثين من يوليو الجاري، وفقا لما أعلنه المصرف في فرانكفورت اليوم الأحد.

كما كان المصرف قد أعلن أول أمس الجمعة أن كريستيان زيفينج، الرئيس التنفيذي للبنك، سيتولى المسؤولية عن بنك الاستثمار التابع لدويتشه بنك بدلا من نائبه جارت ريتشي الذي سيترك مهام منصبه "بتوافق متبادل" وسيستقيل أيضا من عضوية مجلس الإدارة بحلول نهاية يوليو الجاري.

وسيتولى المسؤولية عن العملاء الأفراد في البنك، كارل فون رور، مدير الشؤون القانونية للبنك ونائب رئيس مجلس الإدارة بالإضافة إلى المسؤولية عن قسم إدارة الأصول، كما سيتولى شتوارت ليفيس، المدير المسؤول عن متابعة المخاطر، مستقبلا المسؤولية عن قسم مراقبة الامتثال وقسم مكافحة الجرائم المالية.

وعين مجلس الإشراف في جلسته اليوم ثلاثة أعضاء جدد في مجلس الإدارة هم كريستيانا ريلي، الأمريكية المولد والتي تتولى منذ نهاية 2015 منصب المديرة المالية لبنك الاستثمار وستتولى فورا المسؤولية الإقليمية عن أعمال المصرف في أمريكا الشمالية والجنوبية.

والثاني هو بيرند لويكرت، عضو مجلس إدارة شركة ساب للبرمجيات، الذي سيتولى اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل المسؤولية عن قسم الرقمنة والبيانات والابتكار لإعادة الزخم إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات.

والثالث هو المحامي شتيفان زيمون، الذي شغل عضوية مجلس الإشراف منذ عام 2016، وسيتولى منصب كبير الموظفين الإدرايين المختص بالمسؤولية عن العلاقات مع السلطات الإشرافية وقسم الإدارة القانونية.