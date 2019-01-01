الديمقراطيون الأحرار بألمانيا يدعون لحل أوروبي لمسألة الإغاثة البحرية

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دعت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي الحر، ليندا تويتبرج، إلى التوصل إلى حل أوروبي جديد لإنقاذ اللاجئين الذين يتعرضون للغرق في البحر المتوسط.

وقالت تويتبرج، اليوم الاثنين لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الأولى الألمانية (إيه دي أر): "إننا بحاجة إلى منحى جديد لتنظيم الإغاثة البحرية أوروبيا وحكوميا.. إنها مهمة حكومية، الإغاثة البحرية وخفر السواحل".

وأكدت أنه لهذا السبب يجب ألا يتم ترك هذا الأمر لمبادرات خاصة، حتى وإن كان ذلك أمرا صائبا على المستوى الإنساني.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أنهى عملية "صوفيا" في نهاية مارس الماضي، والتي كان من شأنها مكافحة مهربي البشر في البحر المتوسط وكذلك إنقاذ لاجئين من الغرق.

وتطورت الأوضاع مؤخرا إلى حدوث خلاف بصورة متكررة؛ لأن إيطاليا ومالطا تمنع سفن إغاثة تابعة لمنظمات خاصة من الدخول إلى موانئها.