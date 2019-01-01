إيران: سنتخذ الخطوة الثالثة بقوة أكبر إذا لم يلتزم الأوروبيون بالاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الإثنين أن بلاده تبحث حاليا الخطوة الثالثة لتقليص التزاماتها النووية، وبالتالي فإن الدول المتبقية في الاتفاق النووي وخاصة الأوروبية إذا لم تف بالتزاماتها واكتفت بالحلول الكلامية فإن إيران ستنفذ خطوتها الثالثة بقوة أكبر.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية عن المتحدث باسم الخارجية قوله: "يجب على الدول، التي وقعت الاتفاق النووي الالتزام بالوعود التي قطعتها في إطار الاتفاق"، لافتا إلى أن الخطوات المقبلة، التي ستتخذها إيران خلال 60 يوما، ستكون ضمن إطار عمل الاتفاق".

وأشار المتحدث إلى أن مبعوث الرئيس الفرنسي سيزور إيران الأيام القادمة لإجراء مشاورات بشأن الاتفاق النووي.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تصريح له إن "إيران لن تمتلك سلاحا نووي ، وأنها تفعل الكثير من الأمور السيئة وعليها أن تكون حذرة".