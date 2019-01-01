ترامب: من الأفضل لإيران أن تحذر بعد زيادة تخصيب اليورانيوم

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحذيرا إلى إيران، يوم الأحد، بعد أن أعلنت أنها ستتجاوز حدود تخصيب اليورانيوم التي حددتها الاتفاقية النووية لعام 2015.

وقال ترامب للصحفيين قبل مغادرته نيوجيرسي متوجها إلى واشنطن العاصمة "من الأفضل أن تكون إيران حذرة"، مضيفا أن التخصيب يحدث فقط "لسبب واحد".

وتابع "لن أخبركم ما هو هذا السبب، لكن هذا ليس جيدًا".

وأعلنت إيران في وقت مبكر من يوم الأحد تقليص جديد في إلتزاماتها بالاتفاق النووي، وهددت بالمزيد إذا لم يتحرك الأوروبيون لصيانة حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق.

وكانت إيران أعلنت مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى الـ 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق النووي. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي قد انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.

وكانت إيران أبلغت في مايو الماضي بقية الدول الأطراف في الاتفاق عزمها خفض التزاماتها بالاتفاق النووي كونه لم يعد يقدم أية مزايا لها.