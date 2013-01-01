احتفلت الباندا العملاقة "يوانزاي" في حديقة حيوانات تايبيه في تايوان، أول أمس السبت، بعيد ميلادها السادس، والتقطت بعض الصور لها خلال استمتاعها بتناول كعكة عيد ميلادها الخاصة المصنوعة من الجليد ومزينة بالفواكه والجزر.

وجذب الاحتفال حشودًا كبيرة في الصباح، أغلبهم من الأطفال بصحبة آبائهم، والذين كانوا يتوقون لإلقاء نظرة على الدب السمين، وهللوا وسجلوا أشرطة الفيديو خلال عيد الميلاد؛ وذلك وفقا لما جاء في موقع "china daily".

ونتجت الباندا الأنثى "يوانزاي" عن تزاوج الدبة "توان توان" والدب "يوان يوان" في عام 2013، عن طريق التلقيح الصناعي، فيما تحاول حديقة الحيوان مساعدة الزوجة على الحمل مرة أخرى منذ عام 2015، وقد تلقت "توانتوان" التلقيح الاصطناعي مرة أخرى في مارس الماضي.

وليست هذه المرة الأولى التي تحتفل فيها حديقة حيوان تايبيه بعيد ميلاد الدببة، فكثيرا ما تكررت تلك الاحتفالات وكان آخرها في مطلع سبتمبر 2018، الذي وافق ميلاد الدبة الأم "توان توان".

أما في الأسبوع الأول من يوليو 2014، احتفلت الحديقة بميلاد الباندا "يوان زاي" المولود بعملية تلقيح صناعية، في ظل الجهود المبذولة للمحافظة على هذا الحيوان المهدد بالانقراض على مستوى عال، فيما حضر الحدث نحو 3 آلاف شخص.