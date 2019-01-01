غرفة صناعة الحبوب تطلق مبادرة لتخفيض أسعار المكرونة 75 قرشًا لتصل إلى 7.25 جنيه للكيلو



اتفقت غرفة صناعة الحبوب، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، مع هيئة السلع التموينية، على خفض أسعار الأرز الذى يتم صرفه على البطاقات ضمن المقررات التموينية، بنسبة 11.7%، لتصل إلى 7.5 جنيه للكيلو بدلا من 8.5 جنيه، بحسب تصريحات وجدى المشد، نائب رئيس الغرفة، ورئيس شعبة المكرونة.

كما أعلنت الغرفة عن مبادرة لتخفيض أسعار المكرونة التى توردها للوزارة لطرحها على البطاقات، حيث تم الاتفاق مع الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية على تخفيض سعر المكرونة على بطاقات التموين إلى 725 قرشا للكيلو بدلا من 8 جنيهات، على الرغم من ارتفاع سعر الوقود وذلك بهدف المساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين.

وقال المشد، إنه سيتم توريد 20 ألف طن مكرونة خلال شهر يوليو الحالى بأسعار مخفضة لطرحها على البطاقات التموينية، «على الرغم من ارتفاع سعر المواد البترولية، وكذلك ارتفاع مستلزمات الإنتاج وتكاليف نقل سلعة المكرونة إلى مخازن شركات وزارة التموين بالمحافظات المختلفة، إلا أن أصحاب الشركات والمنتجين حرصوا على تخفيض الأسعار من أجل تخفيف العبء على المواطنين».

وأضاف المشد أن توفير المكرونة كسلعة موازية للأرز أدى إلى تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية، حيث يتم توريد السلعة باسم كل شركة منتجة، مما يعمل على خلق منافسة لصالح المستهلك.