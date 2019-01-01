السفير بسام راضي: الرئيس السيسي بذل جهودا فعالة لاطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بذل جهودا فعالة لإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، مشددا على أن الدول الإفريقية تثق بدور مصر والرئيس السيسى في تسوية مشكلات القارة وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بين الدول الإفريقية.

وقال السفير بسام راضي – في تصريحات للصحفيين على هامش القمة الاستثنائية الإفريقية بنيامي عاصمة النيجر اليوم الأحد – إن قمة نيامي شهدت الإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ عقب موافقة برلمانات 22 دولة إفريقية عليها في الثلاثين من مايو الماضي، منوها إلى أن تلك المنطقة الحرة سوف تعزز التجارة البينية الإفريقية ومكانة إفريقيا على خريطة التجارة العالمية نظرا لكونها المنطقة الأكبر في العالم حيث تضم 54 دولة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن القمة الاستثنائية بنيامي استهدفت إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية رسميا، مشيرا إلى أن العمل الإفريقى يشهد تطورا ملحوظا بفضل الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي الذي يعطى الأولوية لربط الدول الإفريقية وتنميتها وتسوية المنازعات سلميا بالقارة.

وقال السفير بسام راضي إن العمل الإفريقي المشترك تحول من التركيز على قضايا التحرر الوطني من الاستعمار والنزاعات الحدودية والحروب الأهلية إلى تعزيز التجارة الحرة والبينية والتنمية.

وأضاف أن القمة الاستثنائية الإفريقية بنيامي جاءت نتاج عمل شاق خلال الفترة الماضية، مشددا على أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تستهدف تحقيق الاندماج والتكامل التجاري وتعزيز وضع إفريقيا في تعاملها مع المؤسسات الدولية.