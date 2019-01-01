القائم بأعمال اتحاد الكرة: نيابة الأموال العامة حققت في تجاوزات كأس العالم منذ 15 يوما

•نستكمل التحقيق بعد أمم إفريقيا.. و«مش عيب لو حد غلط يتحاسب»

أكد النائب ثروت سويلم القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة، على محاسبة المسؤولين عن خسارة مصر وخروجها من بطولة الأمم الإفريقية بهذا الأداء السيء، من قبل الجهات الرقابية في الدولة.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، إن الجهات الرقابية لا تغلق ملف بسبب فتح آخر، حيث تم من 15 يوميا فقط التحقيق فيما حدث ببطولة كأس العالم بروسيا من قبل نيابة الأموال العامة.

وتابع: «لو هناك خطأ أو تقصير الجميع سيعرفه، ونيابة الأموال العامة العليا حققت فيما حدث من تجاوزات ومخالفات بكأس العالم في روسيا، وسنستكمل التحقيقات في هذا الملف بعد بطولة أمم إفريقيا، ومش عيب لو غلطنا نتحاسب».

وأشار إلى إدلائه بشهادته في بطولة كأس العالم في 22 من يوليو الجاري أمام النيابة العامة، موضحًا أن هناك اجتماعات مستمرة للخروج بقرارات مهمة للمرحلة المقبلة لإدارة كرة القدم المصرية في المرحلة المقبلة بشكل محترم.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.