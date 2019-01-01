حسب الله: الشناوي أنقذنا من أهداف كثيرة كانت ستتسبب في هزيمتنا الدور الأول

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن الجماهير المصرية كانت تتمنى أن يكون أداء المنتخب جيد، متابعًا أن حارس المرمى محمد الشناوي أنقذنا من أهداف كثيرة كانت ستتسبب في هزيمتنا الدور الأول.

وأضاف في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، «يتم التحقيق الآن في ملفات داخل اتحاد الكرة، وسيكون هناك حساب لأعضاء اتحاد الكرة على كل ما حدث، والمخالفات الإدارية أو المالية ستقدم أمام جهات مسؤولة في الدولة».

وأكد على ضرورة محاسبة اتحاد الكرة على الفترة التي تولى فيها الإدارة وواكبت بطولة أمم إفريقيا، لافتًا إلى تقديم أكثر من طلب إحاطة في هذا الشأن من أعضاء مجلس النواب.

وودع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019 المقامة على أرضه، بعد خسارته أمام منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 0-1، أول أمس السبت.