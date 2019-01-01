الشباب المتطوعون يواصلون جهودهم فى تنظيم كأس الأمم الإفريقية

تواصل لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات جهودها فى تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019، حيث يستعد الشباب المتطوعون المشاركون فى تنظيم البطولة للمباريات القادمة فى مختلف الاستادات بكافة التجهيزات اللوجستية لإنجاح تنظيم المباريات.

يستعد شباب مصر المتطوعون من أبناء السويس للمباراة التى ستنطلق على ملعب السويس فى السادسة من مساء اليوم بين منتخبي مالي وكوت ديفوار ضمن منافسات دور الـ 16 في بطولة كأس الامم الافريقية.

كما يقوم الشباب المتطوعون من أبناء الإسماعيلية والمحافظات المجاورة المشاركين فى تنظيم البطولة بمجموعة الإسماعيلية بكامل الاستعدادات حيث انطلاق مباراة منتخب تونس أمام منتخب غانا فى التاسعة من مساء اليوم فى ختام مجموعة الإسماعيلية.

وفى سياق أخر، تتابع الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي المنتخبات عملية تشغيل الشباب المتطوعين فى مختلف المواقع الخدمية للبطولة من فنادق وستادات "القاهرة، 30 يونيو، السلام، السويس، الإسماعيلية"، بالإضافة إلى حضورها أمس للمباراة الختامية التى أقيمت على إستاد الإسكندرية بين منتخبي مدغشقر والكونغو الديمقراطية وانتهت بفوز منتخب مدغشقر.

ولفتت الدكتورة جهاد عامر إلى دور الشباب المتطوعين فى نجاح تنظيم البطولة التى بدأت مهامهم قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام وتستمر حتى نهايتها لتحقيق النجاح المنشود لمنافسات البطولة التى تحتضنها مصر، وتأكيداً على ريادة مصر وصورتها الحضارية أمام دول العالم كافة متابعى البطولة.