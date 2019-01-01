قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع سد «ستيجلر جورج» يعد الأكبر في تاريخ الدولة التنزانية، متابعًا أن مشاركة مصر في إنشائه يأتي امتدادًا لدورها المتنامي في إفريقيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن تصدر الشركات المصرية لتنفيذ هذا المشروع الذي يقدر تكلفته بنحو 3 مليارات دولار، يعد نجاحًا لمصر سياسيًا واقتصاديًا.

وتابع أن الرئيس التنزاني أبدى سعادته بفوز تحالف شركتي المقاولون العرب، والسويدي إلكتريك، بعقد إنشاء السد، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى دودوما في ديسمبر 2018، بعدما شهد النجاح الذي حققته الشركات المصرية الفترة الأخيرة على المستوى المحلي.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مراحل إنشاء السد بنفسه بناءً على طلب نظيره التنزاني، ويتلقى تقارير دورية عن الموقف التنفيذي من شركتي السويدي والمقاولين، مشيرًا إلى الانتهاء منه وتسليمه وتشغيله يونيو 2022.

وعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اجتماعًا مع نظيره التنزاني قاسم مجاليوا، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.